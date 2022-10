Prezes mówił, że będzie bomba i teraz ją odpalił

Trener Kędziora sypał głowę popiołem

Trener Kędziora ma swoje zalety

Jak ocenić ruch Włókniarza z Kędziorą? Trener ma swoje zalety. To oaza spokoju, co w żużlu ma znaczenie. Jeśli chodzi o przygotowanie toru, to Kędziora też jest dużej klasy fachowcem. Ci, którzy go znają, mówią jednak, że jest za miękki w relacjach z ludźmi, że nie potrafi się postawić, a w prowadzeniu drużyny to przeszkadza. W Częstochowie najwyraźniej uznali, że plus jest więcej, a stabilizacja ma znaczenie.