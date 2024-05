Prezes Motoru Lublin wypatruje rywala. Legendarny trener wie, jak to się skończy

Po dwóch kolejkach PGE Ekstraligi rywale Orlen Oil Motoru Lublin mieli nadzieję, że jak się ociepli, to Motor wytraci impet, bo silniki Ryszarda Kowalskiego, na których jeżdżą żużlowcy z Lublina, stracą przy większych temperaturach moc.

Temperatura wzrosła, a Motor dalej jedzie

Kiedy jednak przyszły wyższe temperatury, a Motor nie stracił nic na swojej sile, motocykle zawodników mistrza Polski dalej są szybkie, to teraz jest już tylko liczenie na cud. Reklama

- W zasadzie to trzeba powiedzieć uczciwie, że na ten moment Motor nie ma rywala. Jeśli patrzymy przez pryzmat pierwszych kolejek, to wygląda to tak, że jeśli jedna z gwiazd Motoru nie dozna kontuzji, to ta drużyna nie będzie miała z kim przegrać - ocenia Marek Cieślak, były trener kadry.

Pozostali jadą o srebro i brąz

- Już przed sezonem było wiadomo, że to tak może wyglądać. W miarę rozkręcania się ligi widać, że Motor paraliżuje rywali tą swoją dominacją i mocą. Wiele wskazuje na to, że gra toczy się już tylko o srebro i brąz. I to nawet nie chodzi o to, że Motor jest jakiś piekielnie mocny. Po prostu rywale mają swoje słabości - analizuje Cieślak.

Według trenera Betard Sparta Wrocław, którą przed sezonem wymieniano jako głównego konkurenta Motoru, ma dziurawy skład. - Jedzie trzech zawodników. Jak postawią Woffindena na nogi, to mają szansę. Wątpię jednak, że to im się uda - mówi Cieślak.

Pojechali do Lublina i dostali lanie

W pewnym momencie kibice mieli nadzieję, że Motorowi postawią się Stal lub Apator. Obie te drużyny pojechały jednak na mecz do Lublina i dostały lanie. - Stal jedzie dobrze, tak na miarę drugiego miejsca, ale żeby była szansa na coś więcej, to na wysokie obroty musi wskoczyć Miśkowiak. Wtedy się zobaczy. Apator z kolei, podobnie jak Sparta, bazuje na trójce zawodników. Przedpełski z Lampartem jadą w kratkę. Jak to się zmieni, to dopiero wtedy postawią się Motorowi - kwituje szkoleniowiec. Reklama

W Motorze kłopoty ma Mateusz Cierniak, ale czwórka seniorów jedzie swoje, punkty dokłada młodzież i to robi wynik. Na razie żadna z drużyn nie zaproponowała niczego lepszego.

