Prezes legendarnego klubu zobaczył wojnę od środka. Tak pomoże Ukraińcom

Ustalono, że jeśli w Ukrainie pojawi się talent pokroju Nazara Parnickiego, to w Unii niezwłocznie dostaną taką informację. 17-latek kapitalnie zadebiutował w minionym sezonie, wygrał dwa biegi w jednym meczu i część osób okrzyknęła go drugim Emilem Sajfutdinowem. Później trochę zgasł, ale po pierwsze odniósł nieprzyjemną kontuzję, a po drugie przecież to jeszcze żużlowy dzieciak, więc ma pełne prawo do wahań formy.