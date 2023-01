Prezes klubu zobaczyła rachunek i złapała się za głowę

Żużlowy Apator wyprowadził się ze swojego stadionu

Trzeba przyznać, że cała sytuacja jest dość niecodzienna. Rzadko zdarza się bowiem, aby klub, który na co dzień rozgrywa na danym stadionie swoje mecze domowe siedzibę i biuro miał w innym miejscu. Tak właśnie od nowego roku jest w Toruniu, gdzie władze Apatora opuściły MotoArenę. Na to zanosiło się już od jakiegoś czasu, a w związku z brakiem porozumienia władz Apatora z miastem doszło do wyprowadzki.