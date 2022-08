Obraz nędzy i rozpaczy

Pomimo podłych nastrojów prezes Jerzy Kanclerz robi dobra minę do złej gry, choć sam powinien zabić się mocno w pierś. W mediach nie bał się bez obciachu operować nazwiskami, jakie go interesują w kontekście występów PGE Ekstralidze, jakby zapominając, że to tylko sport i pycha często kroczy przed upadkiem. Kanclerz myślał o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścięli. Teraz będzie się musiał gęsto tłumaczyć przed sponsorami i partnerami, którym wbrew planom naobiecywał PGE Ekstraligę już teraz.

Tonący chwycił się brzytwy

Polonia była w Zielonej Górze naga. To spotkanie uwypukliło wszystkie słabości tej drużyny i strata Adriana Miedzińskiego nie ma tu nic do rzeczy. Do momentu wypadku "Miedziak" prezentował się bowiem słabo. Przewaga Falubazu systematycznie rosła, a różnicę zrobiło wypożyczenie naprędce trzeciego juniorskiego garnituru z Leszna, który rozstawiał po kątach niedawne gwiazdy z PGE Ekstraligi. To są właśnie te detale, ponieważ, kiedy Kanclerz spał, Falubaz działał. Za Przemka Koniecznego aż prosiło się znaleźć lepszego doparowego dla Wiktora Przyjemskiego.