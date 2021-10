Prezes dał kasę na nowy hit Smarzowskiego

Na prapremierze "Wesela" Zdzisław Tymczyszyn był z Robertem Dowhanem, senatorem i podobnie jak Tymczyszyn, byłym współwłaścicielem i prezesem Falubazu Zielona Góra. Panowie świetnie się bawili, a kiedy Tymczyszyn wyszedł na scenę jako koproducent, to Dowhan głośno go oklaskiwał.

Kiedyś Dowhan z Tymczyszynem poróżnili się o Falubaz

Był taki czas, że drogi Tymczyszyna i Dowhana na chwilę się rozeszły. Poszło o oświadczenie napisane przez Falubaz, gdzie Dowhan wbił Tymczyszynowi szpilkę. Szybko jednak wszystko sobie wyjaśnili, bo Dowhan nie utożsamiał się z pismem. Można było odnieść wrażenie, że zostało ono przygotowane bez jego udziału.

Reklama

Po tamtym zdarzeniu Tymczyszyn przestał być prezesem i sprzedał udziały w Falubazie. Dowhan zostawił sobie pakiet, ale nie ma w klubie nic do powiedzenia.

Prezes, który jeździił na mecze Falubazu rowerem i koleją

Tymczyszyn to barwna postać. Kiedy był prezesem, to jeździł na mecze koleją, a nawet na rowerze. Ten środek transportu wybrał, kiedy Falubaz pojechał do Leszna. Wtedy akurat padało, więc gdy dotarł na miejsce, był cały przemoczony. Na dokładkę wyjazd nie wypalił, bo mecz odwołano.

Uchodził za twardego negocjatora. Miał sukcesy, bo przedłużył umowę z Patrykiem Dudkiem, dając mu tylko pół miliona za podpis, gdy wiele klubów wokół kładło na stole więcej. Miał też porażki. Po sezonie 2017 utrzymywał, że Jason Doyle zostaje, bo dogadali warunki i Australijczyk uścisnął mu dłoń. Doyle powiedział, że to był uścisk na pożegnanie.

Dowodził Falubazem z apartamentu na Nowym Świecie

Ma firmę transportową z siedzibą oddaloną 60 kilometrów od Zielonej Góry. To duży biznes, na stanie ma ponad 300 aut. Robi interesy z Anwilem. Dużo też podróżuje po świecie. Często jeździ lub lata do Niemiec, Włoch i Hiszpanii.

Falubazem kierował często na odległość, bo mieszka na Nowym Świecie w Warszawie w apartamentowcu niedaleko Galerii Fibaka.

Nie wiemy, ile kasy dał na film Smarzowskiego. Reżyser ma szczęście, że nie wziął do żadnej roli Tiomasza Karolaka, bo pewnie wtedy nie dostałby ani złotówki. Karolak miał i nadal ma spór z Dowhanem o pieniądze. Tymczyszyn nie zrobiłby kumplowi takiego numeru, jak wsparcie dla projektu z Karolakiem.