Prezes bez ogródek. On by w życiu tego nie zrobił

Sporo zamieszania w okienku transferowym wywołało przejście Jakuba Krawczyka do Betard Sparty Wrocław. Junior początkowo miał zostać w Arged Malesie Ostrów, ale potem jednak zmieniono zdanie. Mówiło się, że klub musi się go pozbyć, by móc zapłacić karę. - Styl tego transferu nie był dobry. Takich rzeczy nie robi się kibicom. Najpierw dostali zawodnika, potem im go zabrano. W warunkach bydgoskich to byłoby nie do przyjęcia. Proszę sobie wyobrazić, z czym musiałbym się zmierzyć jako prezes, gdybym podobnie rozegrał temat Wiktora Przyjemskiego - powiedział "Kurierowi Ostrowskiemu" Jerzy Kanclerz, prezes Abramczyk Polonii Bydgoszcz.