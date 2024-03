Prezes 9-krotnych mistrzów Polski złożył obietnicę. Takiej reakcji się spodziewano

- Obiecuję, że wrócimy do tej tradycji - powiedział Waldemar Sadowski, prezes ebut.pl Stali Gorzów. W sobotę rano odsłonięto kolejny odcisk dłoni zawodnika, który zwyciężył w Memoriale Edwarda Jancarza. Do Hansa Nielsena, Patryka Dudka i Bartosza Zmarzlika dołączył Przemysław Pawlicki. Kibice już się śmieją, że żużlowiec Falubazu odbił dłoń na terenie wroga. To oczywiście nawiązanie do tradycji, którą obiecał kontynuować prezes gorzowskiej Stali.