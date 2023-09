Prezenter ostro o kibicach! "To trzeba nie mieć mózgu"

Sektor Apatora cieszył się na ten widok

Postronni kibice zasiadający w innej części stadionu mogli odnieść wrażenie, że miejscowi kibice gwiżdżą na leżącego na torze Janowskiego. Wówczas do "gry" wszedł właśnie Jacek Dreczka, który stanowczym tonem powiedział do mikrofonu: - To trzeba nie mieć mózgu, by się teraz tak zachowywać. Dodajmy otuchy Maciejowi Janowskiemu oklaskami.