Prezent tuż przed hitem. Gwiazda nigdzie się nie wybiera

Mikkel Michelsen w barwach Tauron Włókniarza ściga się dopiero od sezonu 2023. Wcześniej Duńczyk udanie reprezentował Platinum Motor. Do Lublina gwiazdor dołączył tuż po awansie drużyny do PGE Ekstraligi, a odszedł dopiero po zdobyciu przez klub drużynowego mistrzostwa kraju. Kibice długo nie mogli pogodzić się z rozstaniem, pomimo tego że w miejsce stałego uczestnika cyklu Grand Prix do obecnych złotych medalistów przywędrował sam Bartosz Zmarzlik.