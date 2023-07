Prężą muskuły przed finałem. Rywale nie istnieli

Wśród złotych medalistów Speedway of Nations 2022 nie było praktycznie słabych punktów. W pięknym stylu do reprezentacji powrócił zwłaszcza Chris Holder. Zawodnik Fogo Unii Leszno jeszcze niedawno leczył poważną kontuzję kręgosłupa, a teraz jest na dobrej drodze do wywalczenia podium Drużynowego Pucharu Świata. Żużlowcy w żółto-zielonych barwach w barażu nie dali szans przeciwnikom i z 54 "oczkami" na koncie triumfowali w zmaganiach ostatniej szansy .

Drudzy Szwedzi stracili do zwycięzców prawie dwadzieścia punktów, co tylko pokazuje jak bardzo Australijczycy zdominowali resztę stawki. Dość niespodziewanie na lidera ekipy ze Skandynawii wyrósł Antonio Lindbaeck. Do 38-latka poziomem doszusował jedynie Fredrik Lindgren, a to było zdecydowanie za mało, by namieszać w walce o bilet do finału.