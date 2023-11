Prestiżowy turniej wraca do kalendarza. Przyjadą wielkie gwiazdy

Turniej do Gorzowa potrafił sprowadzić prawdziwe legendy speedwaya. Aż trzykrotnie z rzędu na najwyższym stopniu podium plasował się Jason Crump. Ponadto ku czci jednego z największych wychowanków Stali ścigali się takie nazwiska jak Hans Nielsen, Tony Rickardsson czy Nicki Pedersen . Niestety wraz z każdą kolejną edycją działacze mieli coraz większe problemy ze skompletowaniem gwiazdorskiej obsady, w efekcie czego zaprzestano regularnego organizowania zawodów.

- Postać Edwarda Jancarza wymaga szacunku w samej organizacji tych zawodów. Chodzi przede wszystkim o obsadę. Widzimy ile jest w tym momencie imprez w okresie przygotowawczym i organizowanie turnieju w tak napiętym terminarzu powoduje sytuację taką, że lista startowa nie będzie najlepsza, przez co będzie ciężko promować to widowisko - tak w Radiu Gorzów wypowiadał się Waldemar Sadowski w styczniu 2023. Postawa prezesa nie spodobała się niektórym kibicom . W Internecie pojawiło się wówczas mnóstwo niemiłych komentarzy.

Kibice będą zadowoleni. Zmarzlik dostanie zaproszenie

Prawie rok po tych słowach wreszcie nastąpił przełom w sprawie i działaczowi udało się zadowolić wymagających fanów. Radosny komunikat pojawił się w niedzielne popołudnie na oficjalnej stronie klubu. - W przyszłym roku będziemy organizować turniej na wiosnę. Spróbujemy go wpisać na stałe do kalendarza, tak aby znowu była to impreza otwierająca sezon żużlowy. Zamierzamy zadbać o jak najlepszą obsadę, w której znajdą się gwiazdy światowego żużla. Jedno z pierwszych zaproszeń otrzyma aktualny mistrz świata i wychowanek gorzowskiego klubu Bartosz Zmarzlik - zapowiedział Waldemar Sadowski.