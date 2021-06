Premiership. Peterborough z kolejnym zwycięstwem. Doświadczeni zawodnicy nie zawiedli

Żużlowcy Peterborough Panthers odnieśli kolejne zwycięstwo w rozgrywkach Premiership. Tym razem "Pantery" pokonały na własnym stadionie Wolverhampton Wolves. Na początku zawodów nieznacznie prowadzili goście, ale gospodarze z biegu na bieg opanowali sytuację i wysoko wygrali. Najwięcej punktów zdobyli doświadczeni zawodnicy, a mianowicie Bjarne Pedersen (12+1) i Chris Harris (10+1).

Hans Andersen (6) i Scott Nicholls (5) nie pokazali błysku, lecz skutecznością popisali się inni. Na pierwszą myśl przychodzą Ulrich Ostergaard (9+4) oraz Michael Palm Toft (7+1). Goście wracają do domu na "tarczy". Musieli radzić sobie bez Rory'ego Schleina, za którego wykorzystano przepis o zastępstwie zawodnika. Kibice nic do narzucenia nie mogą mieć do Luke'a Beckera, a także Ryana Douglasa. Obaj gładko wykręcili dwucyfrowe wyniki.

Nieco więcej spodziewano się po Samie Mastersie i Nicku Morrisie. Gościnnie wystąpił Leon Flint, jednak nie był to występ okraszony fajerwerkami. Utalentowany Brytyjczyk nie przywiózł do mety choćby "oczka". Peterborough dzięki tej wygranej wyprzedziło w tabeli właśnie Wolverhampton. "Piraci" są wiceliderem tabeli, a "Wilki" spadły na trzecią lokatę.

Peterborough Panthers: Bjarne Pedersen 12+1, Hans Andersen 6, Michael Palm Toft 7+1, Scott Nicholls 5, Chris Harris 10+1, Jordan Palin 2+1, Ulrich Ostergaard 9+4.

Wolverhampton Wolves: Sam Masters 4, Luke Becker 15+1, Nick Morris 6+1, Ryan Douglas 13+1, Rory Schlein zastępstwo zawodnika, Broc Nicol 1, Leon Flint (gość) 0.

