Premier Truss odeszła w niesławie, ale im zdążyła pomóc

Chodzi o stopy procentowe. - To, co stało się na przestrzeni ok. ostatniego miesiąca, to zauważalna zmiana na rynku. Ze stopami procentowymi na tym poziomie, na którym są teraz, firmy budowlane zmieniły swoją strategię i wycofały się odrobinę z rynku, co otworzyło nam opcje na przyszły sezon - tłumaczy na łamach brytyjskiego tygodnika Speedway Star, Alex Harkess, szef klubu ze wschodniej Szkocji.

- Nie ma wątpliwości, że każda firma budowlana została zmuszona do zrobienia kroku w tył. Ludzie bardziej rozważnie podchodzą do kredytów hipotecznych i nie kupują nieruchomości tak chętnie, jak jeszcze robili to kilka miesięcy temu. Wszystko zwolniło dość znacznie i to z tego powodu mamy kolejny rok - dodaje szef klubu z Edynburga.