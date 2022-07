Premia dla zawodników Orła to pic. Wystarczy wziąć kalkulator

Aby być stuprocentowo pewnym miejsca w najwyższej szóstce, Orzeł musi wygrać dwa najbliższe mecze - domowy z żegnającym się powoli z 1. Ligą Startem Gniezno oraz wyjazd do przedostatniego w tabeli Rybnika. Jeśli w tych spotkaniach podopieczni Piora Świderskiego stracą punkty, to będą musieli oglądać się na wyniki innych zespołów.

By dodatkowo zmotywować drużynę, rodzina Skrzydlewskich ufundowała dla niej premię w wysokości 50 tysięcy złotych. By ją otrzymać, zespół musi wygrać oba te mecze. Skrzydlewscy, szczególnie pan Witold - były prezes Orła, formalne nie piastują już żadnych funkcji w klubie, ale wciąż mają na niego spory wpływ. Przez wiele lat tamtejszy żużel kojarzył się niemal wyłącznie z jego osobą.

Premia 50 tysięcy złotych na pierwszy rzut oka wygląda rzeczywiście obiecująco, ale wystarczy kilka sekund spędzonych z kalkulatorem w ręku, by przekonać się, że to nic wielkiego. Jeśli Orzeł wygra oba te mecze, to każdy z siedmiu zawodników drużyny otrzyma po około 7 tysięcy złotych, a więc 3,5 tysiąca za mecz. To okolice równowartości wypłaty za jeden punkt. Najlepsi zawodnicy Orła zdobędą ich w najbliższych dwóch tygodniach ponad 20.