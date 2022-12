Prawnik oskarżany o kradzież. To on miał zlecać ataki w sieci?

To na tej stronie wyciekły SMS-y Bartłomieja Kowalskiego

O możliwych powiązaniach strony z klubem Stal Gorzów pisaliśmy już rok temu, gdy Fanatycy ze Stali opublikowali sms-ową korespondencję byłego prezesa Marka Grzyba z zawodnikiem Bartłomiejem Kowalskim. Ten miał przyjść do Stali, potem się wycofał i za chwilę wypłynęła cała jego rozmowa z działaczem. Administrator strony mógł dostać to z klubu albo od żużlowca. Wątpliwe jednak, by ten sam chciał sobie zaszkodzić.

Tak się tłumaczy były dyrektor Stali Gorzów

O sprawę zapytaliśmy też obecnego prezesa Stali Waldemara Sadowskiego, ale i on nie chciał do tego wracać. - Zakopałem wszystkie topory wojenne, bo to niczemu nie służyło i nie służy - mówi nam Sadowski, odcinając się od tamtej sprawy. Zresztą on też nie jest ulubieńcem strony Fanatycy ze Stali. - Marek (Grzyb, były prezes - dop. red.), wychodź jak najszybciej i ratuj klub przed Sadowskim - post tej treści ukazał się tam niedawno.