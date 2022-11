Prawnik o powrocie Rosjan do ligi. Mówi o blamażu

- O Rosjanach z polskim obywatelstwem rozmawiałem ze znawcami konstytucji. Oni mówili mi, że ich nie można ograniczać, bo mają takie same prawa i obowiązki, jak i my. W sądzie to mogło się źle skończyć – uważa prawnik Jerzy Synowiec.