Prawdziwy następca mistrza. Przed nim trudne zadanie!

15 punktów i bonus w domowym meczu półfinałowym, 10 oczek w Częstochowie, jedenaście z dwoma u siebie przeciwko Motorowi Lublin. Rozmawiając o Martinie Vaculiku i Bartoszu Zmarzliku zbyt często zapominamy o trzecim gorzowskim muszkieterze, Szymonie Woźniaku. Wychowanek Polonii Bydgoszcz jest dziś piętnastym najlepszym zawodnikiem PGE Ekstraligi i to właśnie on będzie musiał wejść w buty Zmarzlika, gdy ten przeniesie się już do lubelskiego Motoru. Oczywiście, nie będzie on w stanie zastąpić trzykrotnego mistrza świata jeden do jednego, ale z pewnością sytuacja zmusi go do wzięcia na barki wyniku drużyny zarówno na torze, jak i w szatni. W Gorzowie już teraz mówi się o tym, że to właśnie on przejmie jesienią opaskę kapitańską.