Prawda żużla. COVID-owa ruletka. Lidze grozi paraliż

- Runda wiosenna w PKO Bank Ekstraklasie startuje zgodnie z planem, ale kto wie, co się stanie za kilka tygodni. Nikt nie teraz złamanego grosza na to, że żużel nie będzie miał w marcu ciepło. Prawdziwa "zabawa" zacznie się wraz z pierwszym pozytywnym testem. Na rozgrywki padnie wtedy blady strach. Pełne wrażeń zapowiadają się nie tylko weekendy, gdy zawodnicy wyjadą na tor, ale i dni, w których do klubów będą spływać wyniki testów.

Zdjęcie Robert Lambert przed Pawłem Przedpełskim / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan