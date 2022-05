Praga jak szóstka w totka. Na Polaków nie ma tam mocnych

Wojciech Kulak Żużel

W najbliższą sobotę cykl Speedway Grand Prix po raz 26 zawita do Pragi. W stolicy Czech szczególnie w ostatnich latach nie było mocnych na reprezentantów Polski. Nasi zawodnicy upodobali sobie zwłaszcza sezony 2019-2021, gdzie co roku wygrywał ktoś inny. Gdyby nie kosmiczny Artiom Łaguta, to biało-czerwona dominacja trwałaby do dziś.

Zdjęcie Maciej Janowski na Grand Prix w Pradze / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan