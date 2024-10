Pracują nad tym transferem od dwóch lat. Jak będzie trzeba, to znajdą te 4 miliony

FOGO Unia Leszno szykuje się na PGE Ekstraligę

Teraz jednak Unia może wrócić do Ekstraligi, bo w długach tonie ebut.pl Stal Gorzów . Po informacji o zadłużeniu na poziomie 11 milionów złotych prezes Ekstraligi już zadzwonił do Leszna z prostym komunikatem: szykujcie się.

I Unia się szykuje i próbuje wzmocnić skład, bo ten, który zbudowała na Metalkas 2 Ekstraligę, na PGE Ekstraligę może nie wystarczyć . Unia chce się wzmocnić kosztem Stali, bo gdyby ta faktycznie miała wypaść z gry, to wolni będą jej najlepsi zawodnicy. Jeden z udziałowców leszczyńskiego klubu miał rozmawiać z Martinem Vaculikiem, a kiedy okazało się, że Słowak byłby tylko na rok (zawodnik miał przyznać, że od 2026 będzie w Orlen Oil Motorze Lublin), to Unia skupiła się na Andersie Thomsenie.

Wypłata dla Andersa Thomsena nie stanowi problemu

Budżetu FOGO Unia nie zrujnuje

Jeśli Unia dołożyłaby Thomsena i delikatnie podniosła stawki pozostałym, to z pewnością nie zrujnuje budżetu. Poza wszystkim w Lesznie zdają sobie sprawę, że można taniej, ale bez przesady. Rok 2024 to pokazał. Gdy zabrakło Kołodzieja, nie było w kadrze innego zawodnika, który mógłby pełnić rolę lidera. Kołodziej plus Thomsen, to już byłoby jakieś zabezpieczenie.