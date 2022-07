Pracownik fabryki ośmieszył polską gwiazdę

500-600 tysięcy za podpis i 4-5 tysięcy za punkt mógł w Sparcie Wrocław dostać Bartłomiej Kowalski. 20-latek niczego lepszego wymarzyć sobie nie mógł. Gdyby ktoś nie znał realiów żużla, pomyślałby że Kowalski to jakiś mistrz świata albo co najmniej krajowa czołówka. Batalia o niego trwała kilka tygodni, a może i miesięcy. Teraz zawodnik absolutnie nie ma na co narzekać.