Pracowite wakacje gwiazdy. Wiosną nie może dać plamy

Andrzej Lebiediew i PGE Ekstraliga to jak do tej pory nie było dobre połączenie. Zaczęło się od transferu do Betard Sparty Wrocław, w której zdecydowanie nie poradził sobie w towarzystwie otaczających go gwiazd. Później z kolei przyszła pora na ROW Rybnik, gdzie może i spisał się doskonale w paru spotkaniach, ale na przeszkodzie stanęła mu poważna kontuzja odniesiona na torze w Grudziądzu, kiedy to "skasował" go ówczesny kolega z drużyny - Robert Lambert. Fani Cellfast Wilków marzą więc, by w przypadku tego zawodnika sprawdziło się powiedzenie do trzech razy sztuka, ponieważ za parę tygodni Łotysz znów wróci do elity, tym razem z krośnieńskim ośrodkiem.