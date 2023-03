Pracowali do nocy. Błagalnie patrzyli w niebo

- Stadion jest usytuowany blisko rzeki Warty, a to powoduje, że grunt jest mocno nasiąknięty wodą. Do tego mamy zacieniony pierwszy łuk przez dach, więc tam słońce nie wpada i robi się problem - mówił Stanisław Chomski jeszcze kilka dni temu.

Toromistrz pracował do nocy

Stalowcy robili wszystko, by jak najszybciej wyjechać na własny tor. Jak się okazuje sztab gorzowskiego zespołu pod przewodnictwem toromistrza pracował nawet do godziny 21:00, a każdy dzień bez opadów deszczu był przeznaczany na pracę nad nawierzchnią.

- Toromistrz cały czas pracuje. Pracowali nawet do 21:00 z jego teamem, a pomagają także Paweł Nizioł, czy Piotr Paluch. Czekamy na pogodę. Jest chłodno, ale na plus, bo bez opadów. Zobaczymy, jak w najbliższych dniach będzie tor wyglądał - powiedział nam wczoraj, 28 marca Stanisław Chomski.

Paluch cieniuje, Bartkowiak błyszczy

- Cieszy postawa Mateusza Bartkowiaka, który po pierwszym biegu wyciągnął wnioski. Było dużo rozmów i dobra komunikacja w zespole. To jest ważny, by sobie pomagać. Idzie to w dobrym kierunku. Obojętnie kto i co z przeciwników kombinował, to występ Bartkowiaka był dobry. Tym bardziej patrząc na klasę zawodników, z którymi wygrał. Nie popadajmy jednak w hurraoptymizm - skomentował Chomski.