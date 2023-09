Pracował z mistrzem świata. Teraz rozbija się w I lidze

Początkowo główny sponsor Orła - Witold Skrzydlewski chciał, aby trenerem drużyny został Tomasz Gapiński. Widział go jednak tylko w roli szkoleniowca, natomiast 41-latek chciał nadal startować na żużlu, dlatego odmówił Skrzydlewskiemu. Na giełdzie trenerskiej jest kilka ciekawych nazwisk, ale nowym opiekunem łódzkiej drużyny ma zostać Maciej Jąder, który w sezonie 2023 prowadził Metalika Recycling Kolejarz Rawicz i... jak tylko miał czas, to przyjeżdżał na mecze Zdunek Wybrzeża .

Kaczmarek dołączy do Jądera

Pomagał tam zawodnikowi gdańskiej drużyny Danielowi Kaczmarkowi. Panowie złapali dobry kontakt w Rawiczu, gdzie w 2022 roku z powodzeniem ścigał się Kaczmarek. Najprawdopodobniej ten duet nadal będziemy mogli oglądać w parku maszyn, ale już nie w roli zawodnik - mechanik, tylko zawodnik - menedżer. Słyszymy, że Kaczmarek ma przenieść się z Gdańska do Łodzi.



Dwukrotny młodzieżowy indywidualny mistrz Polski w zakończonym sezonie udowodnił, że jest solidnym krajowym seniorem na torach I ligi. Dzięki niezłym występom w Wybrzeżu, do niedawna prowadził rozmowy z trzema pierwszoligowymi klubami. Ustaliliśmy, że jednym z nich był Orzeł, a drugim InvestHousePlus PSŻ.