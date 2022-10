Pracował na plantacji sałaty. Da im upragniony awans?

Jest bardzo prawdopodobne, że Rune Holta wzmocni OK Bedmet Kolejarza Opole. Menadżerem w klubie jest jego agent Paweł Tomkowicz, a sezon 2022 pokazał, że zbliżającego się do pięćdziesiątki zawodnika stać na dobrą jazdę w drugiej lidze. SpecHouse PSŻ Poznań po awansie do pierwszej ligi odpuścił Holtę, ale Kolejarz może tylko na tym skorzystać.