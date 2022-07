Pożyczka od Zmarzlika pomogła sędziemu. To mu dał

O godzinie 18.00, co pokazał fanpage Fanatycy ze Stali, na torze nie było już grama wody, co nie znaczy, że o 18.30 mogłoby się tam odbyć ściganie. Pamiętajmy, że tor długi czas był pod wodą.

Sędzia Krzysztof Meyze chodził po torze w kaloszach Zmarzlika

Sędzia Krzysztof Meyze wychodząc na obchód musiał założyć kalosze pożyczone od Zmarzlików. Kiedy brodził w wodzie stojącej na torze, to naprawdę niewiele brakowało, by wlała mu się ona do środka obuwia.