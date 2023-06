Pozwalają, więc korzysta na całego. Nie ma czasu na sen

Z Anglii do Szwecji i z powrotem, a to nie wszystko

Wyniki Doyle'a nie rzucają na kolana

Ktoś mógłby powiedzieć, a co tu sprawdzać, jak wszystko działa. Problem w tym, że tu nie do końca wszystko działa. Niech jednak przemówią liczby.

Z tej wyliczanki jasno wynika, że Doyle miałby nad czym myśleć. Połowa występów jest co najwyżej przeciętna, by nie rzec słaba. Dwa mecze bez wygranej, dwa tylko z jedną. Boli przede wszystkim brak trójki w Polsce, bo Doyle miał być liderem Wilków.

Z Włókniarzem miał jechać po krótkim śnie

Dla Wilków to chyba dobrze, że mecz 16 czerwca został odwołany, bo ich gwiazda miałaby piąte zawody dzień po dniu. Zresztą na stronie Wilków, tuż po wylądowaniu samolotu z Doylem na pokładzie ukazało się info: "czas na lekki obiad, krótki sen, masaż regeneracyjny i wieczorem mecz".

Niektórzy zawodnicy lubią być w meczowym rytmie. Mówią, że mecz jest lepszy niż trening. Gdy się pyta trenerów i ekspertów, co o tym myślą, to mówią, że to nie jest złe. Pod warunkiem że chodzi o dwie, trzy imprezy w tygodniu, a nie 9 w 11 dni.