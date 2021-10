Poznaliśmy regulamin U24 Ekstraligi! Będzie inaczej niż w PGE Ekstralidze

Minimalna liczba zawodników zagranicznych w składzie meczowym drużyny nie jest jedyną różnicą względem PGE Ekstraligi. Odrobinę różni się też system rozgrywek. Będzie i część zasadnicza, i część finałowa, ale nie w formie play-offów, a jedynie finałowego dwumeczu. Dwie najlepsze drużyny spotkają się w dwumeczu, a drużyny z miejsc 3-8 zakończą sezon po 14 meczach rundy zasadniczej.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, uprawnieni do startu będą tylko zawodnicy, którzy w sezonie 2021 wykręcili w PGE Ekstralidze średnią na poziomie poniżej 1,400 pkt./bieg. Co z zawodnikami, którzy jeździli w eWinner 1. Lidze i 2. Lidze Żużlowej? Ich średnie z poprzedniego sezonu będą przeliczane według zapisów "Postanowień na rok 2022", które... nie zostały jeszcze opublikowane. Jeśli jednak przyjąć zapisy z sezonu 2021, maksymalna średnia dla zawodnika z eWinner 1. Ligi, który chciałby jeździć w U24 Ekstralidze to 1,820 pkt./bieg, a dla zawodnika z 2. Ligi Żużlowej to 2,240 pkt./bieg.

Reklama

Więcej informacji wkrótce.