Pozbierał się po pożarze. Poprowadzi kolegów do zwycięstwa?

Najpierw oczy całej Polski zwrócone będą na Rzeszów, gdzie rękawice skrzyżują ze sobą miejscowa Texom Stal oraz OK Bedmet Kolejarz. Oba zespoły w tym roku celują minimum w awans do fazy play-off, co zresztą widać po składach. Gospodarzy reprezentuje między innymi Paweł Miesiąc, który jeszcze niedawno ścigał się w PGE Ekstralidze. Ponadto na motocyklu w biało-niebieskich barwach ujrzymy Kevina Woelberta. Niemiec najwyraźniej pozbierał się po fatalnym w skutkach pożarze warsztatu i w sobotę zrobi wszystko, by zakończyć zmagania z dwucyfrówką. Goście z kolei przystąpią do potyczki bez Andrieja Kudriaszowa. Za zawieszonego Rosjanina zastosują oni zastępstwo zawodnika.

Awizowane składy na mecz Texom Stal Rzeszów - OK Bedmet Kolejarz Opole:

OK Bedmet Kolejarz Opole:

1. Pontus Aspgren

2. Zastępstwo Zawodnika

3. Oskar Polis

4. Adrian Cyfer

5. Jacob Thorssell

6. Esben Hjerrild

7. Jakub Poczta

Texom Stal Rzeszów:

9. Hubert Łęgowik

10. Paweł Miesiąc

11. Kevin Woelbert

12. Eduard Krcmar

13. Dawid Lampart

14. Gustav Grahn

15. Mateusz Majcher

Początek meczu w sobotę 9 kwietnia o godzinie 14:00.

Równie ciekawe widowisko szykuje się nam w Tarnowie. Na teren trzykrotnych mistrzów kraju zawita murowany faworyt do triumfu w 2. Lidze Żużlowej, czyli SpecHouse PSŻ. Ekipa z Poznania na tle rywali wygląda w tym roku iście gwiazdorsko. Ba, zaryzykujemy nawet stwierdzeniem, że przy dobrych wiatrach poradziłaby ona sobie na zapleczu PGE Ekstraligi. Na jej przeszkodzie może jednak stanąć specyficzny obiekt w Mościcach, który niejednej drużynie uprzykrzył już życie. Podopieczni Tomasza Bajerskiego pojawią się dodatkowo bez Aleksandra Łoktajewa. Ukrainiec przebywa w tej chwili w ojczyźnie i pomaga rodakom w walce z rosyjskim wrogiem.



Awizowane składy na mecz Unia Tarnów - SpecHouse PSŻ Poznań:

SpecHouse PSŻ Poznań:

1. Kacper Gomólski

2. Kevin Fajfer

3. Rune Holta

4. Robert Chmiel

5. Jonas Seifert-Salk

6. Francis Gusts

7. Olivier Buszkiewicz

Unia Tarnów:

9. Peter Ljung

10. Oskar Bober

11. Tero Aarnio

12. Patryk Rolnicki

13. Troy Batchelor

14. Piotr Świercz

Początek meczu w sobotę 9 kwietnia o godzinie 16:00.