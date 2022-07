Pożar u prezesa klubu. Grozili mu, że go spalą

Płonie należący do Sławomira Knopa zakład recyklingu odpadów. Prezes Metaliki Recycling Kolejarza Rawicz szacuje straty na pół miliona złotych. – Odkąd jestem w żużlu, to mam kłopoty. Ludzie piszą donosy, a teraz to – mówi nam Knop.