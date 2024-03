Powtórzył wyczyn gwiazd. Coś takiego nie zdarza się często

To nie pierwszy taki przypadek, kiedy żużlowiec jeździ motocyklem bez hamulców po ulicach miasta . Pionierami tego typu spektakularnych akcji są bracia Pawliccy oraz Maciej Janowski, którzy kilka lat temu zrobili furorę w Lublinie. Nie były to rekreacyjne przejazdy. Cała trójka urządziła sobie zaciętą rywalizację. Z boku wszystkiemu przyglądał się Jarosław Hampel, czyli inny zawodnik z bogatą przeszłością jeśli chodzi o ekstremalne wyczyny. Popularny "Mały" w swojej wieloletniej karierze z motocyklem żużlowym wybrał się między innymi na dach katowickiego Spodka.

- Chłopaki wyprowadzili motocykle żużlowe na kompletnie nowy grunt. Zupełnie inna nawierzchnia nie sprawiła im żadnego problemu, co z resztą można zobaczyć w materiale. Walczyli między sobą o jak najlepszą pozycję, w dużym kontakcie, bardzo dynamicznie. Jestem przekonany, że zrobi to wrażenie na kibicach - tak opisał wyścig na lubelskim rondzie wychowanek Unii Leszno. Jako pierwszy linię mety przekroczył Maciej Janowski. Red Bull na oficjalnej stronie namaścił go jako "Króla Asfaltu".