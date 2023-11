Powrót z podkulonym ogonem. Nie tak miał wyglądać ten rok

Breum to wielki beneficjent pomysłu działaczy, którzy stworzyli projekt "U24 Ekstraliga" . Jeszcze dwa lata temu o Duńczyku niewielu słyszało, a w pierwszym roku tych rozgrywek (sezon 2022) żużlowiec błyszczał. W jedenastu spotkaniach uzyskał średnią biegową 2,153, będąc trzecim zawodnikiem w GKM-ie i jedenastym w całej lidze. Dostał nawet szansę debiutu w PGE Ekstralidze, ale na to było zdecydowanie za wcześnie. Zdobył jednak cenne doświadczenie .

Breum i jego słodko-gorzka przygoda w Poznaniu

Rozwój zawodnika zauważyli działacze z Poznania. PSŻ miał mocny skład, pewnym krokiem zmierzał do awansu do I ligi, ale Breum uzupełnił zespół, aby ówczesny trener Tomasz Bajerski miał większe pole manewru na fazę play-off. I ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę! Breum w dwumeczu finałowym zdobył aż 25 punktów z bonusem (w 12 wyścigach), walnie przyczyniając się do awansu. Na wyjeździe w Opolu uzbierał aż 14+1. Tuż przed tym meczem kontuzji nabawił się Francis Gusts. Były obawy, czy Duńczyk zastąpi go z powodzeniem, ale dał radę.



Niektórzy eksperci po tym występie widzieli już tego żużlowca w PGE Ekstralidze. On sam podszedł do swojej sytuacji na chłodno, po prostu zaczął negocjować z klubami z niższych klas rozgrywkowych. Był dogadany z Ultrapur Startem, jednak finalnie został w Poznaniu, gdzie miał występować na pozycji U24.