Powrót syna marnotrawnego. Za to będzie odpowiedzialny

Po tych słowach go znienawidzili

Łatka skandalisty

Przeszłość oddziela grubą kreską

- Jeśli ktoś czuł się urażony, to z tego miejsca przepraszam. Proszę mieć świadomość, że nie tylko Sławomir Kryjom był winny temu całemu zamieszaniu. Wszyscy ludzie, którzy mnie znają, ze mną pracowali, wiedzą, że bronię interesu drużyny, bez względu na to jak ona się nazywa. Tak było w Lesznie przez 10 lat, tak było później w Toruniu oraz Landshut i tak będzie teraz w Lesznie. Chciałbym ten temat już zamknąć, bo nie przychodzę do Unii Leszno, po to aby tylko być. Chcę zrobić znów coś dobrego, wspólnie będziemy na to pracować. Zacznijmy patrzeć w przyszłość, bo to co się wydarzyło, na dziś nie ma już żadnego znaczenia - mówi na antenie Radia Elki.