Powrót legendy. Rok temu nie czuł się na siłach. Chcieli mu stawiać pomnik

Był ikoną, elektryzował publiczność

- Tego człowieka nie można nazwać inaczej, niż ikoną. Bodi elektryzował publiczność. Fryzura, wąs, wszyscy to pamiętamy. Przede wszystkim był jednak dobrym kolegą dla pozostałych. Potrafił holować zawodników, jeździł dla drużyny. Nigdy nie był indywidualistą, ale z łatwością wykręcał średnią 2,4, co było bardzo dobrym wynikiem - zauważa prezes Wilków Grzegorz Leśniak.

Rok temu w ostatniej chwili odwołał wizytę

W latach 90. w polskiej lidze jeździło kilku Węgrów. Nie tylko Bodi, ale i też Zoltan Adorjan, Sandor Tihanyi czy Jozsef Petrikovics. Ten ostatni także był zawodnikiem klubu z Krosna. - Dwa lata zabiegaliśmy, żeby Laszlo do nas przyjechał. Rok temu było blisko wizyty na jednym ze spotkań. W końcu to odwołał. Przyznał, że nie czuje się na siłach, żeby spotkać się z szerszą publiką - opowiada Leśniak.

Po zakończeniu kariery Bodi odciął się od żużla. Nawet go nie oglądał i nie śledził wyników. Zaczął rekreacyjnie grać w tenisa. Wciąż to robi. Poza tym pracuje w fabryce rur. Ma dwóch dorosłych synów. Starszy z nich miał zadatki na żużlowca, ale ostatecznie nie poszedł w ślady ojca.

Każde dziecko w Krośnie chciało być, jak Bodi

W Krośnie Bodi to był gość. - Pamiętam, jak w latach 90. każde osiedle w Krośnie miało swój tor speedrowerowy i każdy chciał być Bodim. Co drugi miał na plastronach robionych z kartonów z bloku technicznego jego nazwisko lub numer, z którym startował - wspomina prezes Wilków.

W sumie była to jednak opowieść o tym, jak żużel na Węgrzech tracił na znaczeniu, jak on sam tracił zapał do tej dyscypliny. Jeszcze w latach 80. miał wszystko, czego było mu trzeba. W okresie ustrojowej transformacji nagle znalazł się w nowej rzeczywistości. Bez pieniędzy z zewnątrz, bez pomocy. - To, co zarobiłem na żużlu, musiałem żużlowi oddać - mówił Borosowi.