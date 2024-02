Powrót Krakowa na żużlową mapę Polski już tylko formalnością? Decyzja za rogiem

Nie ma już szans na to, że Krajowa Liga Żużlowa w sezonie 2024 pojedzie w pełnym składzie, czyli z ośmioma zespołami. Długo trwała walka o przetrwanie żużla w Rawiczu, jednak ostatecznie ta misja zakończyła się fiaskiem. Ostatnią niewiadomą pozostaje więc start zespołu z Krakowa. Tutaj odpowiedź poznamy najpewniej już w przyszłym tygodniu.

Krajowa Liga Żużlowa. Speedway Kraków o krok od startu w lidze

Przypomnijmy, że mniej więcej od października działa grupa sympatyków żużla w Krakowie, która dąży do odbudowy ośrodka w stolicy Małopolski. W tym celu powołano spółkę Speedway Kraków. Odbyły się także rozmowy z Urzędem Miasta i prezydentem Jackiem Majchrowskim, który wspiera projekt. Udało się przekonać do współpracy także pierwszych sponsorów. Co więcej, nowy klub nie powinien mieć problemów ze zbudowaniem drużyny, ponieważ tutaj z pomocną dłonią przychodzi Stal Rzeszów. Sąsiad z Podkarpacia jest gotowy wypożyczyć kilku swoich żużlowców.