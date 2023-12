Powiedział to bez ogródek. Tego nie cierpi u swojego przyjaciela

Znamienne jest jednak to, że w zasadzie od chwili upadku Darcy'ego w Zielonej Górze, drastycznie spadł także poziom sportowy Chrisa, który przecież ledwie trzy lata wcześniej był indywidualnym mistrzem świata. Było widać, że dramat kolegi mocno wstrząsnął Holderem. Co prawda rzecz jasna do teraz jeździ na żużlu, ale jego wyniki w zasadzie z roku na rok są coraz gorsze. Być może wpłynęła na nie właśnie tragedia Warda.