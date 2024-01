Powiedział coś przykrego o Zmarzliku. Jak mu teraz spojrzy w oczy?

Nawet FIM uznało ten przepis za głupi

Nawet FIM uznało przepis za nieżyciowy i już go wykreśliło. Wiele osób skomentowało zachowanie Rickardssona jako brak klasy, czy wręcz zazdrość. Wiadomo, że Zmarzlik ściga Szweda, gdy idzie o liczbę tytułów. Polak z coraz większym trudem kryje to, że chciałby zdobyć sześć, czy nawet siedem tytułów i zostać najlepszym żużlowcem wszech czasów. Na razie jest nim Rickardsson.

Działacze ebut.pl Stali zaprosili Szweda na Memoriał Edwarda Jancarza, gdzie Zmarzlik będzie główną gwiazdą wieczoru, ale na torze. Rickardsson, który w przeszłości wygrał memoriał, wstępnie zapowiedział swoje przybycie. Ciekawy, czy podróż do Gorzowa skłoni go do refleksji i przyznania, że wtedy, w Vojens, bardzo pomylił się w swojej opinii? Bo aż trudno uwierzyć w to, żeby jakikolwiek prawdziwy sportowiec optował za rozstrzyganiem rywalizacji przez zielonym stoliku. Nawet jeśli to jest w jego interesie.