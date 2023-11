Powiało optymizmem. Zasłużony klub wróci na mapę?

Żużel w Wielkiej Brytanii i stabilizacja zdecydowanie nie idą ze sobą w parze. Pojedyncze kluby na Wyspach co jakiś czas znikają, by następnie za kilka lat znów powrócić do rywalizacji. Optymizmem powiało w Swindon. Wielokrotni mistrzowie kraju najprawdopodobniej znaleźli dla siebie nowy dom. – Z przyjemnością ogłaszamy, że wybraliśmy lokalizację i uzgodniliśmy warunki z właścicielami gruntu – brzmi komunikat na stronie swindonmotorsports.co.uk.