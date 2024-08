Żużel. Aleksander Grygolec przechodzi operację, jest poszkodowany

Jak udało nam się ustalić, do wypadku doszło z winy kierowcy samochodu osobowego, w wyniku którego kontuzjowany został Alensander Grygolec. Młodzieżowiec Orła Łódź ma otwarte złamanie nogi. Natychmiast po przewiezieniu go do szpitala podjęto decyzję o przeprowadzeniu operacji, która ma miejsce właśnie teraz (ok. 10:40 24 sierpnia). Jego stan jest stabilny i nic nie powinno zagrażać życiu.