Poważny upadek juniora. Jest w stanie ciężkim

Zawody juniorskie mają to do siebie, że często dochodzi w nich do bardzo groźnych upadków. Tydzień temu w Gorzowie zmagania ze wstrząsem mózgu i złamaną łopatką zakończył chociażby Mateusz Bartkowiak. Teraz natomiast ogromny pech spotkał Pawła Trześniewskiego. Młodzieżowiec ROW-u co prawda świetnie rozpoczął turniej na domowym obiekcie, ale w trzecim starciu groźnie upadł na tor i nie wstał już z niego o własnych siłach. Lekarze zdecydowali bowiem o szybkim transporcie do szpitala.