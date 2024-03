Poważny problem Rosjanina i polskiego klubu. Ta diagnoza daje do myślenia

Polak Łaguta nie tak skuteczny, jak Rosjanin Łaguta

Statystyka nominowanych mówi całą prawdę o Łagucie

Problem ma Sparta, bo 33-latek jest kluczowym zawodnikiem, a w nominowanych nie stanowi wartości dodanej. Lepsi od niego są inni zawodnicy Sparty: Maciej Janowski, Daniel Bewley. Wygląda na to, że roczny rozbrat z motocyklem i absencja w Grand Prix wyjątkowo źle wpływają na Łagutę. Na tor wrócił, ale nic nie wskazuje na to, żeby to samo miało stać się w przypadku GP. Tam go nie chcą, dopóki nie skończy się wojna w Ukrainie.