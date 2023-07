Poważne problemy mistrzów Polski! Kontuzja jednego z liderów

Największym pechowcem tegorocznej PGE Ekstraligi jest Fogo Unia, ale Platinum Motor również miał ciężko. Mistrzowie Polski przez sześć tygodni musieli radzić sobie bez pomocy Dominika Kubery, który w maju złamał kręgosłup. Zawodnik wrócił na tor błyskawicznie, bo po upływie sześciu tygodni. W niedzielę nawet przyczynił się do zwycięstwa Biało-Czerwonych w Drużynowym Pucharze Świata.



To wcale nie oznacza, że Motor przystąpi do najważniejszych spotkań w najmocniejszym składzie. Jack Holder jest kontuzjowany. Na prognozowaną datę powrotu na razie jest zbyt wcześnie.