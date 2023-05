Poważna kontuzja Polaka. Nie pojedzie na Narodowym

Kubera musi odpocząć. Jego miejsce zajmie junior Sparty

Zawodnik Platinum Motoru Lublin ma problemy z kręgosłupem, które wymagają odpoczynku i leczenia. Trudno określić, kiedy wróci on do jazdy, ale na w Grand Prix na PGE Narodowym na pewno go nie zobaczymy. Szkoda, bo Kubera jest u progu sezonu naprawdę w dobrej formie.

Kim jest Bartłomiej Kowalski?

Kowalski to wychowanek Akademii Janusza Kołodzieja, który nie przebił się w Tauron Włókniarzu Częstochowa, a w Betard Sparcie walczy w tym sezonie o to, by zostać na kolejny. Kowalski w tym roku startuje jako junior, ale za rok już nim nie będzie. Tylko dobra postawa sprawi, że klub go zatrzyma jako żużlowca na pozycję U-24.