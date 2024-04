Po raz kolejny wydawało się, że nad Fogo Unią Leszno panuje fatum. Janusz Kołodziej uległ wypadkowi w meczu sparingowym z Ebut.pl Stalą Gorzów i przez ostatnie dwa tygodnie odpuścił uczestnictwo we wszystkich imprezach żużlowych. Nie wystąpił m.in. w Złotym Kasku, Drużynowych Mistrzostwach Europy, PGE IMME oraz w memoriale Alfreda Smoczyka w Lesznie.

Kołodziej wrócił na tor dopiero w zeszły wtorek (9 kwietnia), a na motocyklu wyglądał tak, jakby kontuzji w ogóle nie miał. Oczywiście leszczyński zawodnik cały czas walczy z bólem mostka, który uległ uszkodzeniu w wypadku. To jednak nie powstrzyma Janusza Kołodzieja przed wystąpieniem w piątkowej inauguracji PGE Ekstraligi, a oficjalnie poinformował o tym leszczyński klub dziś, 11 kwietnia.

Na taki komunikat czekali kibice

Na komunikat o zdolności do jazdy Janusza Kołodzieja czekali wszyscy leszczyńscy kibice. Poniżej prezentujemy jego całą treść.

Po przejściu badań w konińskiej klinice lekarze dopuścili Janusza Kołodzieja do jazdy w najbliższym spotkaniu.

Szanse na utrzymanie w PGE Ekstralidze wzrosły

Dzięki zdolności do jazdy Janusza Kołodzieja, wzrosły szanse Unii nie tylko na zwycięstwo z Włókniarzem Częstochowa, ale także na utrzymanie w PGE Ekstralidze. Bez Kołodzieja byłoby to dużo trudniejsze, a kontuzję mostka można leczyć bardzo długo. Początkowo działacze klubu ostrożnie wypowiadali się o potencjalnym szybkim powrocie na tor Janusza Kołodzieja, a mówiło się o leczeniu kontuzji przez nawet kilka tygodni. Na szczęście udało się przyspieszyć proces i zawodnik szybciej wrócił do zdrowia.