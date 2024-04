Poważna kontuzja gwiazdy. O to boi się najbardziej

Unia zainauguruje sezon domowym meczem z Tauron Włókniarzem Częstochowa już w najbliższy piątek (12 kwietnia) o 20:30 . Kołodziej zwolnienie lekarskie ma do 10 kwietnia. Klub na razie utrzymuje szczątkowe informacje dotyczące stanu zdrowia lidera. Nawet sam zawodnik nie wie, czy będzie w stanie pomóc drużynie w pierwszym meczu. - Jak nie pojedzie w pierwszym meczu, to dlaczego ma być w pełni sił w następnym - pyta Rufin Sokołowski, były prezes klubu.

- Nie możemy pozwolić sobie na porażkę u siebie. W Lesznie powinniśmy wygrać wszystkie spotkania i zdobyć bonusy z zespołami z Grudziądza oraz Zielonej Góry, ewentualnie nie przegrać wyżej niż oni. Trzeba kibicować Januszowi. Namawiać go, albo słuchać, bo on zawsze będzie chciał jechać i to nie z powodu pieniędzy. Pieniędze już ma, ale nadal jest bardzo ambitny. Niezależnie od wszystkiego będzie chciał jechać. Tylko pytanie, czy warto ryzykować. Nie daj Boże coś się wydarzy - dodaje.