Potworny upadek. Komentator krzyczał: O Boże!

Nawierzchnia w Ostrowie nie nadawała się w sobotę wieczorem do jazdy i mówił to każdy zawodnik, niezależnie od drużyny. Żużlowcy prosili, apelowali, próbowali doprowadzić do przełożenia meczu. Oliver Berntzon użył nawet zwrotu, że nie dba się o nich oraz o ich rodziny. Mecz ruszył, choć tor był w koszmarnym stanie. Od samego początku żużlowcy mieli na nim wielkie problemy. Do bardzo groźnego upadku doszło już w drugim wyścigu.