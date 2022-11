Potrzebuje stabilizacji. Inaczej kariera zrobi "BACH!"

Zakontraktowane Renego Bacha przez Unię Tarnów to bardzo ciekawy, choć mocno niedoceniony, ruch transferowy. Duńczyka spokojnie stać na to, by pełnić funkcję lidera w praktycznie każdym drugoligowym zespole. Mimo to, dla wielu kibiców pozostaje on postacią dosyć anonimową. Problem 32-latka wyróżnia się niesamowitą złożonością. Wszystko zaczęło się od jednego niedopatrzenia sprzed 3 lat.