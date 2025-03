Unia Tarnów chce dokonać rekonstrukcji w składzie. Potrzebuje 450 tysięcy złotych

Teraz tylko Unia musi zebrać 400-450 tysięcy , by swój plan wcielić w życie. - Trwają rozmowy z Betard Spartą Wrocław dotyczące wypożyczenia Francisa Gustsa. Do tego chcemy dołożyć polskiego seniora. Pod uwagę brane są dwa nazwiska - mówi nam trener Unii Stanisław Burza.

Pieszczek i Gusts na celowniku Unii Tarnów. I jeszcze Kowalski z ROW-u

Te dwa nazwiska to Krystian Pieszczek lub Grzegorz Walasek. Pieszczek to opcja wymarzona. Za wypożyczenie Gustsa trzeba będzie zapłacić około 150 tysięcy złotych, drugie tyle trzeba by wydać na podpisanie kontraktu z Pieszczkiem. To razem daje 300 tysięcy, a to nie koniec wydatków.