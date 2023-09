Potężny sponsor i polski mistrz. Tak chcą wejść na salony

Potężny sponsor i nowi zawodnicy mają sprawić, że ROW Rybnik w sezonie 2024 powalczy o awans do PGE Ekstraligi. Mało kto wierzy w to, że ROW sprawi psikusa i wygra w tym roku finałowy dwumecz 1. Ligi z Enea Falubazem Zielona Góra. Nawet jeśli tak się stanie, to w rybnickim klubie nikt nie załamie rąk. Finał w tym roku, to coś ekstra. Przecież w pewnym momencie eksperci mówili, że ROW spadnie.